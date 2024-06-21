Почему собака не выберет подростка своим хозяином: ответ не так прост

Кинологи ответили, почему собака не выберет подростка своим хозяином

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Представим такую ситуацию: подросток долгое время просил родителей купить ему собаку. Наконец, мама и папа осуществили мечту сына или дочери.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В доме появился питомец, о котором в первую очередь заботится молодой член семьи. Ребёнок постоянно выгуливает собаку, кормит её, гладит…

Однако, несмотря на всё это, четвероногий друг не считает подростка своим хозяином. Такая ситуация довольно распространена. Но почему так происходит?

Почему собака вряд ли будет считать подростка своим хозяином? Ответ прост: питомец обращает внимание на иерархию в семье.

Собака быстро понимает, что ребёнок не является "главным". Животное замечает, что подросток слушается родителей, часто выполняет их просьбы и не берёт на себя роль лидера.

Четвероногий друг будет считать своим хозяином только "вожака стаи" — главу семьи. Поэтому подростку очень сложно стать "настоящим владельцем" собаки.

Но расстраиваться не стоит. Ребёнок должен понимать, что отсутствие у него статуса "хозяина" вовсе не означает, что пёс к нему не привязан.