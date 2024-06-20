Какая опасность ждёт вашу кошку у окна: не подпускайте, если не хотите лишиться питомца

Стало известно, какую опасность для кошки несёт окно

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки по своей природе любопытны, не боятся высоты, но летать не умеют, поэтому случаи падения домашних питомцев из окна не являются редкостью.

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Летом домашним питомцам угрожает множество опасностей, и главная из них — это открытое окно.

Инстинкты могут сыграть с кошкой злую шутку. Несмотря на жизнь в квартире, она остается охотником и не боится высоты.

Кошка может спокойно спать на подоконнике открытого окна, но стоит пролететь птице или даже мухе, как она может не задуматься о последствиях.

Кроме того, кошку может испугать резкий звук, сильный порыв ветра, а сквозняк может захлопнуть окно. Надеяться на защиту москитной сетки не стоит. Есть еще одна опасность, которая может травмировать питомца — окна, оставленные в режиме проветривания.

Часто случаются случаи, когда голова питомца застревает между приоткрытой створкой окна. Выбраться из такой ловушки самостоятельно у животного практически нет шансов.

Кошка, скорее всего, начнет паниковать, что еще больше усложнит её положение.