Как собачья миска загубит хозяина: вы будете удивлены

Ветеринары рассказали, какой вред несут собачьи миски

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Британские специалисты предупредили об опасностях, которые могут нести поилки и миски для собак.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи из Университета Хартперри установили, что количество бактерий в собачьих мисках может быть сравнимо с тем, что содержится в экскрементах животных.

В ходе исследования ученые изучили поилки из различных материалов.

Наибольшее количество бактерий, таких как золотистый стафилококк и сальмонелла, было обнаружено в пластиковых мисках, так как этот материал способствует быстрому размножению бактерий. Керамические миски также оказались значительным источником бактерий. Удивительно, но деревянные поилки признаны одними из самых чистых. Интересно, что чем больше размер поилки, тем больше в ней очагов болезнетворных бактерий.

Таким образом, для минимизации риска передачи инфекционных заболеваний от животных к человеку рекомендуется регулярно очищать поилки.