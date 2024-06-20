Как собачья миска загубит хозяина: вы будете удивлены

Британские специалисты предупредили об опасностях, которые могут нести поилки и миски для собак.
Исследователи из Университета Хартперри установили, что количество бактерий в собачьих мисках может быть сравнимо с тем, что содержится в экскрементах животных.
В ходе исследования ученые изучили поилки из различных материалов.
Наибольшее количество бактерий, таких как золотистый стафилококк и сальмонелла, было обнаружено в пластиковых мисках, так как этот материал способствует быстрому размножению бактерий. Керамические миски также оказались значительным источником бактерий. Удивительно, но деревянные поилки признаны одними из самых чистых. Интересно, что чем больше размер поилки, тем больше в ней очагов болезнетворных бактерий.
Таким образом, для минимизации риска передачи инфекционных заболеваний от животных к человеку рекомендуется регулярно очищать поилки.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.