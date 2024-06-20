Не стоит доверять собакам: владельцам рассказали страшную правду

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Учёные рассказали о том, что собаки могут обманывать хозяев ради собственной выгоды

1:22
Зоосфера » Собаки

Вопреки распространённому мнению о преданности собак, эти животные склонны обманывать своих хозяев ради собственной выгоды.

Учёные рассказали о том, что собаки могут обманывать хозяев ради собственной выгоды
Фото: commons.wikimedia.org by Usien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследовательница поведения собак Мариан Хеберлейн из Цюрихского университета пришла к этому выводу на основании ряда экспериментов. Сначала эта идея возникла у неё из личного опыта общения с собаками. Чтобы доказать свою гипотезу, учёная провела собственные исследования.

Люди привыкли считать собаку лучшим другом человека. Мифы о преданности и верности этих животных складывались десятилетиями. Однако Мариан, несмотря на свою любовь к пушистым питомцам, развенчала этот популярный миф. Оказалось, что собаки способны обманывать хозяев, если это приносит им выгоду. Более того, они будут поступать так всегда.

Четвероногие друзья используют самые хитрые и изощрённые методы, чтобы получить желаемое.

В ходе экспериментов перед собаками ставили три коробки: в одной было печенье, в другой — сосиска, а третья была пустая. Участвующие в исследовании собаки даже сотрудничали с "врагом", если видели шанс получить вознаграждение. Примечательно, что все собаки-добровольцы долгое время жили со своими хозяевами, что говорит об их особой близости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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