Собаки совсем не умные: учёные сделали громкое заявление

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Учёные опровергли миф об интеллекте собак

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Зоосфера » Собаки

Часто люди превозносят собак за их высокий уровень интеллекта.

Учёные опровергли миф об интеллекте собак
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако британские нейрофизиологи, проведя сравнение собак с их ближайшими родственниками, не смогли выявить значительных различий в их умственных способностях.

Результаты исследования опровергают устоявшееся мнение о том, что четвероногие друзья значительно умнее других животных.

Установлено, что собаки лучше обезьян решают простые физические головоломки, однако с ними также успешно справляются еноты, гиены и другие близкие родственники четвероногих.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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