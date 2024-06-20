Собаки совсем не умные: учёные сделали громкое заявление

Учёные опровергли миф об интеллекте собак

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто люди превозносят собак за их высокий уровень интеллекта.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако британские нейрофизиологи, проведя сравнение собак с их ближайшими родственниками, не смогли выявить значительных различий в их умственных способностях.

Результаты исследования опровергают устоявшееся мнение о том, что четвероногие друзья значительно умнее других животных.

Установлено, что собаки лучше обезьян решают простые физические головоломки, однако с ними также успешно справляются еноты, гиены и другие близкие родственники четвероногих.