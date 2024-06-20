Собаки совсем не умные: учёные сделали громкое заявление

Часто люди превозносят собак за их высокий уровень интеллекта.
Однако британские нейрофизиологи, проведя сравнение собак с их ближайшими родственниками, не смогли выявить значительных различий в их умственных способностях.
Результаты исследования опровергают устоявшееся мнение о том, что четвероногие друзья значительно умнее других животных.
Установлено, что собаки лучше обезьян решают простые физические головоломки, однако с ними также успешно справляются еноты, гиены и другие близкие родственники четвероногих.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.