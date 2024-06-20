Действительно ли собаки привязываются к людям: заявление учёных

Учёные рассказали, привязываются ли собаки к людям

Эксперты подтвердили распространённую теорию о "собачьей верности"

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Учёный Грегори Бернс из университета Эмори в Атланте (США) возглавил масштабные исследования на эту тему. Он и его коллеги смогли подтвердить популярную теорию о верности собак.

В одном из экспериментов перед собаками ставили миску с едой, предлагая выбрать между похвалой хозяина и едой. Только две из тринадцати собак долго колебались между двумя вариантами. Остальные предпочли ласковый взгляд "родителя" вкусной порции корма.

Кроме того, учёные опровергли гипотезу о том, что собаки получают удовольствие от игр на свежем воздухе. Бернс доказал, что животные больше всего вырабатывают гормоны счастья благодаря вниманию хозяина, а не самому процессу игры.

Таким образом, оказалось, что собаки готовы отказаться от многого ради человека, к которому они привязались.