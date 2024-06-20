Действительно ли собаки привязываются к людям: заявление учёных

Эксперты подтвердили распространённую теорию о "собачьей верности"
Учёный Грегори Бернс из университета Эмори в Атланте (США) возглавил масштабные исследования на эту тему. Он и его коллеги смогли подтвердить популярную теорию о верности собак.
В одном из экспериментов перед собаками ставили миску с едой, предлагая выбрать между похвалой хозяина и едой. Только две из тринадцати собак долго колебались между двумя вариантами. Остальные предпочли ласковый взгляд "родителя" вкусной порции корма.
Кроме того, учёные опровергли гипотезу о том, что собаки получают удовольствие от игр на свежем воздухе. Бернс доказал, что животные больше всего вырабатывают гормоны счастья благодаря вниманию хозяина, а не самому процессу игры.
Таким образом, оказалось, что собаки готовы отказаться от многого ради человека, к которому они привязались.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.