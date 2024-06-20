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Бездонный океан: почему у хаски такие голубые глаза

Учёные ответили, почему у хаски голубые глаза

0:45
Зоосфера » Собаки

Голубизна глаз хаски всегда впечатляет. Оказывается, каждая вторая собака этой породы наследует "ледяные" глаза благодаря уникальному гену, который недавно был обнаружен учеными.

Учёные ответили, почему у хаски голубые глаза
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983 is licensed under Creative Commons CC0 License

Геном сибирских хаски подвергся необычной мутации, из-за чего эти собаки обрели кристально голубые глаза.

В ходе исследования была изучена генетика более 3 000 собак, включая хаски и других собак с голубыми и карими глазами.

Установлено, что причина кроется в мутации генов PMEL17 и ALX4. Повреждения ДНК вблизи ALX4 привели к увеличению выработки светлых пигментных молекул в радужной оболочке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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