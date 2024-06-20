Бездонный океан: почему у хаски такие голубые глаза

Голубизна глаз хаски всегда впечатляет. Оказывается, каждая вторая собака этой породы наследует "ледяные" глаза благодаря уникальному гену, который недавно был обнаружен учеными.
Геном сибирских хаски подвергся необычной мутации, из-за чего эти собаки обрели кристально голубые глаза.
В ходе исследования была изучена генетика более 3 000 собак, включая хаски и других собак с голубыми и карими глазами.
Установлено, что причина кроется в мутации генов PMEL17 и ALX4. Повреждения ДНК вблизи ALX4 привели к увеличению выработки светлых пигментных молекул в радужной оболочке.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.