Во всем виноват человек: почему собаки разучились мириться

Специалисты сообщили, что в процессе эволюции собаки утратили способность к примирению, которая была необходима для выживания.
Умение быстро разрешать конфликты является одним из ключевых факторов выживания в животном мире. Волки и собаки, принадлежащие к одной группе, должны восстанавливать отношения в течение 10 минут после конфликта в стае. Однако сейчас собаки утратили эту способность. Ученые отмечают, что это произошло постепенно, в течение приблизительно тысячи лет эволюции. Однако известно, что этот процесс ускорился с момента приручения собак человеком.
Научные эксперименты подтвердили: волки по-прежнему способны примиряться после конфликтов, в то время как поссорившиеся собаки стремятся избегать друг друга.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время для собак важнее поддерживать хорошие отношения с человеком, чем со своими сородичами.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.