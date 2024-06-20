Во всем виноват человек: почему собаки разучились мириться

Кинологи рассказали, почему собака разучились мириться

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Специалисты сообщили, что в процессе эволюции собаки утратили способность к примирению, которая была необходима для выживания.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Умение быстро разрешать конфликты является одним из ключевых факторов выживания в животном мире. Волки и собаки, принадлежащие к одной группе, должны восстанавливать отношения в течение 10 минут после конфликта в стае. Однако сейчас собаки утратили эту способность. Ученые отмечают, что это произошло постепенно, в течение приблизительно тысячи лет эволюции. Однако известно, что этот процесс ускорился с момента приручения собак человеком.

Научные эксперименты подтвердили: волки по-прежнему способны примиряться после конфликтов, в то время как поссорившиеся собаки стремятся избегать друг друга.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время для собак важнее поддерживать хорошие отношения с человеком, чем со своими сородичами.