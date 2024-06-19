Лучший рацион для кошки по мнению экспертов — вы должны это знать

Лучший рацион для кошки

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Правильное питание играет ключевую роль в обеспечении здоровья и благополучия вашей кошки. Выбор правильного рациона для вашего питомца может помочь предотвратить различные заболевания, поддержать оптимальный вес и обеспечить необходимые питательные вещества.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Качественные белки. Кошки являются хищниками, и им необходимы качественные белки в рационе. Выбирайте корма, содержащие мясо или рыбу в качестве основного источника белка.

2. Умеренное количество жиров. Жиры также важны для здоровья кошек, но важно контролировать их количество, чтобы избежать избыточного веса. Ищите корма с умеренным содержанием жиров, включая полезные жирные кислоты.

3. Натуральные ингредиенты. Избегайте кормов с искусственными добавками, красителями и консервантами. Предпочтение отдавайте натуральным ингредиентам, которые легче усваиваются организмом.

4. Витамины и минералы. Убедитесь, что рацион вашей кошки содержит все необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья кожи, шерсти, зубов и костей.

5. Сбалансированный состав. Идеальный рацион для кошки должен быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Помните, что потребности кошек могут различаться в зависимости от возраста, активности и здоровья.

6. Доступ к свежей воде. Обеспечьте вашей кошке постоянный доступ к свежей воде, чтобы избежать обезвоживания и поддержать нормальную функцию организма.