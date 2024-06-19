Призраки из потустороннего мира: кошки видят больше, чем вы думаете

Видят ли кошки призраков?

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки издавна ассоциируются с мистикой и даже с потусторонним миром. В древнем Египте они были священными животными, а в средневековой Европе их считали спутниками ведьм.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но вопрос о том, видят ли кошки призраков, остаётся открытым и по сей день.

Для начала важно понять особенности зрения и восприятия у кошек. Кошки обладают острым зрением, особенно в условиях слабого освещения. Их глаза содержат большое количество светочувствительных клеток, что позволяет им видеть в темноте гораздо лучше, чем людям.

Также кошки имеют широкое поле зрения и могут улавливать мельчайшие движения, что делает их превосходными охотниками.

Кроме зрения, у кошек очень остро развиты слух и обоняние. Они способны слышать звуки в ультразвуковом диапазоне, которые недоступны человеческому уху, и чувствовать запахи, которые мы не улавливаем.

Эти сенсорные способности могут объяснять, почему иногда кажется, что кошки реагируют на что-то невидимое.

Часто владельцы кошек замечают, что их питомцы внезапно начинают пристально смотреть в пустоту, следить глазами за чем-то невидимым или даже шипеть и убегать, казалось бы, без видимой причины. Такие случаи породили множество легенд о том, что кошки могут видеть призраков или другие потусторонние существа.

Однако научное объяснение такого поведения гораздо прозаичнее. Во-первых, кошки могут реагировать на мелких насекомых или пыль, которые не заметны человеку. Во-вторых, они могут услышать или почувствовать вибрации, которых мы не улавливаем. Их реакция на эти раздражители может быть весьма разной, что и создает впечатление, что они видят что-то сверхъестественное.