Гении в мире собак: топ самых умных пород

Самые умные породы собак

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выбор породы собаки часто зависит не только от внешнего вида и характера, но и от уровня интеллекта питомца. Умные собаки легче поддаются дрессировке, лучше понимают команды и могут выполнять различные задачи.

Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пудели обладают не только своим элегантным внешним видом, но и высоким интеллектом. Они легко поддаются дрессировке и часто участвуют в цирковых представлениях и соревнованиях.

Немецкая овчарка — одна из самых популярных пород собак благодаря своему уму и преданности. Эти собаки часто работают в полиции и армии, занимаются поисково-спасательными операциями и служат поводырями.

Лабрадоры - одна из самых популярных пород в мире, и не зря. Эти собаки не только дружелюбны и лояльны к людям, но и очень умны.