Гении в мире собак: топ самых умных пород

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Самые умные породы собак

0:51
Зоосфера » Собаки

Выбор породы собаки часто зависит не только от внешнего вида и характера, но и от уровня интеллекта питомца. Умные собаки легче поддаются дрессировке, лучше понимают команды и могут выполнять различные задачи.

Самые умные породы собак
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пудели обладают не только своим элегантным внешним видом, но и высоким интеллектом. Они легко поддаются дрессировке и часто участвуют в цирковых представлениях и соревнованиях.

Немецкая овчарка — одна из самых популярных пород собак благодаря своему уму и преданности. Эти собаки часто работают в полиции и армии, занимаются поисково-спасательными операциями и служат поводырями.

Лабрадоры - одна из самых популярных пород в мире, и не зря. Эти собаки не только дружелюбны и лояльны к людям, но и очень умны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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