Вся правда о собаках: почему питомец не видит в вашем ребёнке хозяина

Почему собака вряд ли выберет подростка в качестве хозяина

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Представьте ситуацию: подросток долго просил родителей завести собаку. Мама и папа, наконец, исполнили мечту сына или дочери. В доме появился питомец, заботу о котором взял на себя, прежде всего, несовершеннолетний член семьи.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ребёнок регулярно выгуливает собаку, кормит её, гладит…

Однако, несмотря на все усилия, собака всё равно не признаёт подростка своим хозяином. Такая ситуация встречается очень часто. Но чем же это объясняется?

Почему собака вряд ли будет считать подростка своим хозяином? Ответ прост: питомец обращает внимание на иерархию в семье.

Собака сразу понимает, что ребёнок не является "главным". Животное видит, что подросток слушается родителей, часто выполняет их просьбы и не принимает на себя роль лидера.

Четвероногий друг будет считать своим хозяином только "вожака стаи" — главу семьи. Поэтому подростку очень сложно стать "настоящим владельцем" собаки. Но не стоит расстраиваться. Ребёнок должен понять: отсутствие у него статуса "хозяина" вовсе не означает, что пёс не привязан к нему.