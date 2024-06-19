Кошачья обида: как распознать и предотвратить её у самых капризных пород

Обида — естественное чувство, которое может возникнуть не только у людей, но и у котов. Однако, в отличие от "двуногих", наши меньшие братья не обижаются без причины.
К примеру, одной из причин обиды может стать заслуженное наказание за проступок. Ветеринары утверждают, что чувство вины кошкам не свойственно, и именно поэтому они могут обижаться.
Интересно, что породистые кошки часто имеют более сложный характер по сравнению с беспородными. Наиболее своенравные породы включают сиамских, мейн-кунов, британских короткошёрстных, чаузи, абиссинских, меконгских бобтейлов и бенгальских кошек.
Многие представители этих пород обладают непростым характером и могут быть обидчивыми и мстительными. Если у вас недостаточно времени для воспитания питомца, лучше выбрать более добродушное животное.
Также важно учитывать возраст кота: чем старше питомец, тем чаще он проявляет свой характер, тогда как котята обижаются реже и только по серьезным причинам.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.