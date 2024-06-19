Как сделать вашу собаку счастливее: секреты, которые знают не все владельцы

Собака — это прекрасный друг, который готов на многое ради своего хозяина. И это неудивительно: четвероногие питомцы быстро привязываются к людям.
Самое удивительное, что отношения с собакой можно сделать ещё крепче и доверительнее. Для этого владельцу нужно сделать три простые вещи.
Составьте распорядок дня
Собаки любят предсказуемость. Они чувствуют себя защищёнными, когда знают, во сколько их покормят и когда выведут на прогулку.
Поэтому создайте расписание для ухода за питомцем. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Игры
Чаще играйте с собакой, особенно на свежем воздухе. Такие игры принесут сразу несколько преимуществ.
Дайте возможность отдохнуть
Игры, упражнения и дрессировки не должны быть чрезмерно утомительными и занимать всё время.
Собака должна иметь время для отдыха. Берегите питомца от чрезмерных нагрузок.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.