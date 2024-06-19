Как сделать вашу собаку счастливее: секреты, которые знают не все владельцы

Сделайте эти 3 вещи — и собака полюбит вас еще сильнее

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — это прекрасный друг, который готов на многое ради своего хозяина. И это неудивительно: четвероногие питомцы быстро привязываются к людям.

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Самое удивительное, что отношения с собакой можно сделать ещё крепче и доверительнее. Для этого владельцу нужно сделать три простые вещи.

Составьте распорядок дня

Собаки любят предсказуемость. Они чувствуют себя защищёнными, когда знают, во сколько их покормят и когда выведут на прогулку.

Поэтому создайте расписание для ухода за питомцем. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Игры

Чаще играйте с собакой, особенно на свежем воздухе. Такие игры принесут сразу несколько преимуществ.

Во-первых, вы ещё сильнее сблизитесь с питомцем.

Во-вторых, это улучшит здоровье вашей собаки.

В-третьих, укрепит ваше собственное здоровье.

Дайте возможность отдохнуть

Игры, упражнения и дрессировки не должны быть чрезмерно утомительными и занимать всё время.

Собака должна иметь время для отдыха. Берегите питомца от чрезмерных нагрузок.