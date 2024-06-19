Как сделать вашу собаку счастливее: секреты, которые знают не все владельцы

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Сделайте эти 3 вещи — и собака полюбит вас еще сильнее

1:11
Зоосфера » Собаки

Собака — это прекрасный друг, который готов на многое ради своего хозяина. И это неудивительно: четвероногие питомцы быстро привязываются к людям.

Сделайте эти 3 вещи — и собака полюбит вас еще сильнее
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самое удивительное, что отношения с собакой можно сделать ещё крепче и доверительнее. Для этого владельцу нужно сделать три простые вещи.

Составьте распорядок дня

Собаки любят предсказуемость. Они чувствуют себя защищёнными, когда знают, во сколько их покормят и когда выведут на прогулку.

Поэтому создайте расписание для ухода за питомцем. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Игры

Чаще играйте с собакой, особенно на свежем воздухе. Такие игры принесут сразу несколько преимуществ.

  • Во-первых, вы ещё сильнее сблизитесь с питомцем.
  • Во-вторых, это улучшит здоровье вашей собаки.
  • В-третьих, укрепит ваше собственное здоровье.

Дайте возможность отдохнуть

Игры, упражнения и дрессировки не должны быть чрезмерно утомительными и занимать всё время.

Собака должна иметь время для отдыха. Берегите питомца от чрезмерных нагрузок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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