Внимание, владельцы собак: простой трюк, который повысит умственные способности вашего питомца

Учёные из Университета Аберистуита в Уэльсе обнаружили, что обучение домашних собак распознаванию запахов улучшает их умственные способности, облегчая выполнение определённых когнитивных задач. Об этом сообщает научный портал phys. org.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Animals.
Согласно публикации, исследователи протестировали домашних собак различных возрастов и уровней обучения. Животные выполняли две задачи, требующие контроля импульсов: упражнение "Обход" и задание на переключение внимания между предметами. Выяснилось, что собаки, обученные распознаванию запахов, справлялись с этими задачами лучше, чем те, у которых таких навыков не было.
Основываясь на полученных данных, учёные пришли к выводу, что обучение распознаванию запахов помогает собакам избегать импульсивных действий при выполнении задач.
Кроме того, предполагается, что это умение способствует развитию навыков решения новых задач у собак. Исследователи считают, что обучение распознаванию запахов может стать отличным методом для владельцев в коррекции нежелательного поведения своих питомцев.
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