Внимание, владельцы собак: простой трюк, который повысит умственные способности вашего питомца

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Учёные нашли способ улучшить умственные способности собак

1:18
Зоосфера » Собаки

Учёные из Университета Аберистуита в Уэльсе обнаружили, что обучение домашних собак распознаванию запахов улучшает их умственные способности, облегчая выполнение определённых когнитивных задач. Об этом сообщает научный портал phys. org.

Учёные нашли способ улучшить умственные способности собак
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Результаты исследования были опубликованы в журнале Animals.

Согласно публикации, исследователи протестировали домашних собак различных возрастов и уровней обучения. Животные выполняли две задачи, требующие контроля импульсов: упражнение "Обход" и задание на переключение внимания между предметами. Выяснилось, что собаки, обученные распознаванию запахов, справлялись с этими задачами лучше, чем те, у которых таких навыков не было.

Основываясь на полученных данных, учёные пришли к выводу, что обучение распознаванию запахов помогает собакам избегать импульсивных действий при выполнении задач.

Кроме того, предполагается, что это умение способствует развитию навыков решения новых задач у собак. Исследователи считают, что обучение распознаванию запахов может стать отличным методом для владельцев в коррекции нежелательного поведения своих питомцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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