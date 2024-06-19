Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: Россия легко обойдёт новый пакет санкций
Анна Седокова решила больше заботиться о себе после экстренной операции
Иэн Маккеллен после падения со сцены и госпитализации намерен скоро выйти на работу
Эксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем пассажира больше шансов выжить в ДТП
ФСБР выразила поддержку борцам, мечтающим попасть на Олимпиаду-2024
Врач Хайкина: важна регулярная физическая активность
Как подготовить волосы к отпуску на пляже
Энергодар был обесточен в результате попадания украинского дрона в подстанцию
В США медсестру обвинили в страховом мошенничестве
Кошка не ест: узнайте, как неправильные пищевые привычки могут навредить вашему питомцу

Почему кошка отказывается от корма

2:25
Зоосфера » Кошки

Одна из причин, по которым взрослые кошки могут отказываться от еды, — это неправильные пищевые привычки, развивающиеся на фоне пищевого консерватизма. Старый корм может надоесть кошке, а к новому вкусовому разнообразию она не привыкла, объяснила "Ветеринарии и жизни" ветеринарный врач Центра изучения питания и благополучия животных Анастасия Валеева.

Почему кошка отказывается от корма
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Когда кошка долгое время питается одним и тем же кормом, он ей приедается, и приучить к новому корму бывает очень сложно. Животное не знает, что существуют другие формы и текстуры корма. Или, например, если кошку кормили домашней едой, а затем хотят перевести на промышленный корм, она не понимает, что это такое", — рассказала "ВиЖ" Анастасия Валеева.

Врач советует с раннего возраста предлагать котам и кошкам разнообразные рационы, включая сухие и влажные корма различных текстур (паштет, рагу, желе), чтобы питомец с детства знал о разных видах кормов и мог выбрать то, что ему больше по вкусу.

"Некоторые владельцы совершают ошибку, покупая корм на развес или большой мешок, который потом открывают и хранят несколько месяцев. За это время корм теряет свою вкусовую привлекательность для животного. Кошки очень чувствительны к запахам и свежести корма, они не будут есть старый корм", — пояснила Анастасия Валеева.

Если кошка внезапно отказывается от корма, это может быть связано с проблемами со здоровьем.

"Необходимо сразу исключить стоматологические и другие проблемы. Возможно, у кошки болят зубы или есть заболевание кишечника, и она просто физически не может есть, при этом сам корм тут ни при чем", — отметила ветврач.

В Центре изучения питания и благополучия животных ветеринары регулярно проводят стоматологические осмотры и профилактические обследования ЖКТ у животных.

"Болезни зубов могут влиять на прием пищи и провоцировать неправильные пищевые привычки, поэтому у нас есть программы стоматологической диспансеризации. Мы регулярно обследуем животных и проводим чистку зубов на постоянной основе", — рассказала эксперт на XXXII Московском международном ветеринарном конгрессе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными

В июне для хорошего урожая свёклу важно подкормить. Рассказываем о подходящем удобрении.

Чем важно подкормить свёклу?
Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Автовладельцы начали ставить второй минусовой провод на АКБ: вот, зачем они это делают
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Последние материалы
Почему кошка отказывается от корма
Как подготовить волосы к отпуску на пляже
Энергодар был обесточен в результате попадания украинского дрона в подстанцию
В США медсестру обвинили в страховом мошенничестве
Видят ли кошки призраков?
ЕС становится более зависимым от импорта удобрений
Хумус из отварного арахиса: отходим от традиционного рецепта
Чем подкормить малину в июне?
Филипп Киркоров высказался за введение дресс-кода для артистов
Эксперт Стрельбицкий назвал преимущества гидроавтомата перед другими типами АКП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников