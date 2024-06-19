Кошка не ест: узнайте, как неправильные пищевые привычки могут навредить вашему питомцу

Почему кошка отказывается от корма

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Одна из причин, по которым взрослые кошки могут отказываться от еды, — это неправильные пищевые привычки, развивающиеся на фоне пищевого консерватизма. Старый корм может надоесть кошке, а к новому вкусовому разнообразию она не привыкла, объяснила "Ветеринарии и жизни" ветеринарный врач Центра изучения питания и благополучия животных Анастасия Валеева.

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"Когда кошка долгое время питается одним и тем же кормом, он ей приедается, и приучить к новому корму бывает очень сложно. Животное не знает, что существуют другие формы и текстуры корма. Или, например, если кошку кормили домашней едой, а затем хотят перевести на промышленный корм, она не понимает, что это такое", — рассказала "ВиЖ" Анастасия Валеева.

Врач советует с раннего возраста предлагать котам и кошкам разнообразные рационы, включая сухие и влажные корма различных текстур (паштет, рагу, желе), чтобы питомец с детства знал о разных видах кормов и мог выбрать то, что ему больше по вкусу.

"Некоторые владельцы совершают ошибку, покупая корм на развес или большой мешок, который потом открывают и хранят несколько месяцев. За это время корм теряет свою вкусовую привлекательность для животного. Кошки очень чувствительны к запахам и свежести корма, они не будут есть старый корм", — пояснила Анастасия Валеева.

Если кошка внезапно отказывается от корма, это может быть связано с проблемами со здоровьем.

"Необходимо сразу исключить стоматологические и другие проблемы. Возможно, у кошки болят зубы или есть заболевание кишечника, и она просто физически не может есть, при этом сам корм тут ни при чем", — отметила ветврач.

В Центре изучения питания и благополучия животных ветеринары регулярно проводят стоматологические осмотры и профилактические обследования ЖКТ у животных.

"Болезни зубов могут влиять на прием пищи и провоцировать неправильные пищевые привычки, поэтому у нас есть программы стоматологической диспансеризации. Мы регулярно обследуем животных и проводим чистку зубов на постоянной основе", — рассказала эксперт на XXXII Московском международном ветеринарном конгрессе.