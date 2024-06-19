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Эксперимент показал: собаки понимают человеческие слова и реагируют как люди

Учёные убеждены, что собаки запоминают человеческие слова

1:38
Зоосфера » Собаки

Венгерские учёные утверждают, что у собак есть "словарный запас". В ходе эксперимента, когда владельцы просили животных посмотреть на одни предметы, а показывали другие, в мозге собак наблюдалась задержка, аналогичная человеческой в подобной ситуации.

Учёные убеждены, что собаки запоминают человеческие слова
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперимент был проведен учёными из Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште. В нем приняли участие 27 собак, которым предложили пройти тесты на понимание человеческих слов. Владельцы называли предметы, знакомые собакам, например: "Кун-кун, смотри, мяч". Затем животным показывали как соответствующую, так и не соответствующую этому названию игрушку, наблюдая за их реакцией.

Ранее подобные исследования уже проводились, но в тех экспериментах собакам предлагали найти нужный предмет. В этом же исследовании учёные решили выяснить, что происходит в мозге собаки, когда ей называют предметы правильно и неправильно.

Активность мозга измеряли с помощью электроэнцефалограммы. Результаты показали, что собаки по-разному реагируют на игрушки с правильными и неправильными названиями.

"Мы обнаружили эффект несоответствия на лобном электроде с задержкой (206-606 мс), сопоставимой с человеческой", — сообщают учёные.

Исследователи заключили, что на ошибочные суждения человеческий мозг реагирует аналогичным образом. Это первое нейронное исследование, доказывающее, что животные понимают человеческую речь.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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