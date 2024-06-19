Неожиданные факты: почему кошки и собаки используют когти по-разному

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Почему собаки не умеют втягивать когти, как кошки

1:07
Зоосфера » Собаки

Эволюционный биолог Энтони Рассел из Университета Калгари объясняет различие в использовании когтей у животных их образом жизни.

Почему собаки не умеют втягивать когти, как кошки
Фото: Wikipedia by Elf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дикие кошки изначально нуждались в когтях для одиночной охоты. Передние когти они применяли для захвата и удержания добычи, а задние – для раздирания жертвы. Такое оружие всегда должно было оставаться острым, и если бы когти кошек были постоянно выпущены, они бы быстро износились, как утверждает Рассел на научном портале Live Science.

С другой стороны, предки современных собак охотились стаями, и способность удерживать добычу когтями была для них менее значимой, поясняет Рассел.

Эти животные преодолевали большие расстояния, чтобы измотать жертву. Постоянно выпущенные когти помогали собакам улучшить сцепление с землёй и менять направление во время погони.

Большинство кошек не используют когти при беге. Исключением являются только гепарды, которые также преследуют добычу на больших расстояниях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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