Неожиданные факты: почему кошки и собаки используют когти по-разному

Почему собаки не умеют втягивать когти, как кошки

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Эволюционный биолог Энтони Рассел из Университета Калгари объясняет различие в использовании когтей у животных их образом жизни.

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Дикие кошки изначально нуждались в когтях для одиночной охоты. Передние когти они применяли для захвата и удержания добычи, а задние – для раздирания жертвы. Такое оружие всегда должно было оставаться острым, и если бы когти кошек были постоянно выпущены, они бы быстро износились, как утверждает Рассел на научном портале Live Science.

С другой стороны, предки современных собак охотились стаями, и способность удерживать добычу когтями была для них менее значимой, поясняет Рассел.

Эти животные преодолевали большие расстояния, чтобы измотать жертву. Постоянно выпущенные когти помогали собакам улучшить сцепление с землёй и менять направление во время погони.

Большинство кошек не используют когти при беге. Исключением являются только гепарды, которые также преследуют добычу на больших расстояниях.