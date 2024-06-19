Домашние кошки vs мебель: эффективные способы защиты

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Как отучить кошку портить мебель

3:22
Зоосфера » Кошки

Дикие кошки используют деревья для стачивания когтей, а домашние питомцы часто портят мебель или свежепоклеенные обои. Давайте разберемся, как защитить дом от когтей кошки, не причиняя ей вреда.

Как отучить кошку портить мебель
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему кошка царапает мебель и стены

  1. Уход за когтями: кошки стачивают когти, чтобы избавиться от омертвевших частей. Когти растут и изменяются в течение всей жизни питомца.
  2. Метка территории: между пальцами кошек есть железы, выделяющие пахучий секрет. Обновляя метки, кошка чувствует себя в безопасности.
  3. Снятие напряжения: кошка может точить когти, чтобы успокоиться после стресса или возбуждения. Например, встречая хозяина с работы, она может стачивать когти от радости.
  4. Разминка: кошки потягиваются и стачивают когти после сна, чтобы растянуть и разогреть мышцы.

Почему удаление когтей опасно

Онихэктомия — радикальный и жестокий метод, при котором удаляется не только коготь, но и фаланга пальца. Это может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ухудшить координацию и повысить тревожность у кошки, а также привести к агрессивному поведению.

Как выбрать количество когтеточек

Наблюдайте за кошкой и запоминайте, где и когда она стачивает когти. Например, если кошка точит когти, встречая хозяина у двери, логично поставить когтеточку в прихожей. Также разместите когтеточки в местах, где кошка часто бывает.

Какую когтеточку выбрать

Материалы:

  • Джут: натуральное текстильное волокно, дешевле и мягче, но быстрее изнашивается. Подходит для котят и пожилых кошек.
  • Сизаль: грубое волокно из листьев агавы, более прочное и подходит для крупных кошек.

Форма:

  • Горизонтальная: для кошек, которые точат когти о ковёр после сна.
  • Вертикальная: для кошек, которые пытаются дотянуться до чего-то когтями.

Можно также использовать когтеточки в виде коробов, которые позволяют кошке и спать и точить когти.

Привлечение внимания к когтеточке

Если кошка игнорирует новую когтеточку, не заставляйте её. Лучше натереть её кошачьей мятой или провести по ней своими ногтями, чтобы заинтересовать питомца. Обязательно хвалите кошку или угощайте её, когда она начинает использовать когтеточку.

Проблема с шторами

Кошки любят находиться на высоте, что позволяет им чувствовать себя в безопасности. Чтобы предотвратить лазание по шторам, установите многоуровневые комплексы или длинный столбик, обмотанный джутом, рядом с мебелью.

Защита одежды

Кошки привязываются не только к дому, но и к людям. Чтобы спасти одежду, можно научить кошку ложиться рядом или использовать покрывало для защиты коленей. Важно уделять питомцу внимание в течение дня, чтобы он не чувствовал недостаток общения.

Обучение стоп-сигналу

Для предотвращения нежелательного поведения можно использовать жест и слово «Нет», чтобы кошка поняла, что хозяин не готов сейчас к общению.

Таким образом, вы сможете защитить свой дом и одежду, не причиняя вреда своему питомцу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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