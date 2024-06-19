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На "Розе Хутор" заботятся о биоразнообразии в горах

1:59
Зоосфера

Для оленей, косулей и серн на курорте "Роза Хутор" установили новые кормушки.

На "Розе Хутор" заботятся о биоразнообразии в горах
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Всего их появилось четыре. Они размещены на различных высотах, там, где чаще всего можно заметить обитающих в окрестных лесах копытных. Места для кормушек были определены на основе наблюдений ученых Сочинского национального парка.

— Мы заботимся о сохранении биоразнообразия в нашем регионе. На курорте постоянно "открыты" специальные подкормочные станции для животных. Зимой олени, косули и серны могут найти в них кукурузу и сено, это помогает копытным пережить холода. К сожалению, некоторые кормушки не пережили снежное время, поэтому мы установили новые. В летний сезон мы наполняем их солью, — рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

После зимы соль особенно необходима животным. Входящие в ее состав минералы обеспечивают крепость костей, рост рогов, благодаря им у самок появляется больше молока для потомства. Для каждой кормушки требуется не менее восьми килограммов соли. Сотрудники курорта постоянно проверяют, насколько они полны.

— Чтобы восполнить дефицит натрия, животные слизывают выступающую на камнях соль. Но она — малоконцентрирована. В свои кормушки мы добавляем специальную соль, которая содержит вещества для борьбы с паразитами у животных. Благодаря постоянной заботе о животных, мы видим, что популяция копытных в окрестностях курорта растет. Недавно недалеко от туристических троп было замечено стадо из 40 серн, — отметил Денис Рыльцев.

Помимо кормушек для копытных на "Розе Хутор" заботятся и о пернатых. Здесь уже установлена сотня искусственных гнездовий для птиц отряда совиных и воробьиных.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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