Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать

Собаки каких пород хуже всего поддаются дрессировке

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Какие породы собак считаются трудновоспитуемыми, рассказала зоолог и опытный собаковод Евгения Кистенева.

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Басенджи

Существует мнение, что басенджи плохо реагируют на команды хозяина и неохотно их выполняют. Причина кроется в том, что эти собаки относятся к примитивным породам, выведенным без вмешательства человека. Однако "примитивный" не означает "глупый" — басенджи самостоятельны и способны решать проблемы без помощи человека.

Их независимость усложняет дрессировку, так как собака считает, что знает лучше, где гулять, за кем гоняться и что подбирать на улице.

Тем не менее, утверждать, что басенджи совсем не поддаются дрессировке, неправильно. Сегодня этих собак часто заводят городские жители, что невозможно без элементарной дрессуры.

Завоевать авторитет у "баси" непросто — потребуются терпение и воля. На прогулке лучше использовать поводок-рулетку и не отпускать собаку далеко, иначе она будет гоняться за всем, что движется.

С раннего возраста рекомендуется периодически забирать у собаки еду, несмотря на недовольное рычание, так как басенджи любят подбирать всё, что находят на улице. Также собаки этой породы склонны к беспорядку дома, и решение этой проблемы требует внимания владельца.

Афганская борзая

Афганские борзые известны своим упрямством. Эти собаки умны, но от них сложно добиться послушания, так как породу выводили для охоты, а не для выполнения команд. У каждого афгана свой характер, который меняется с возрастом, поэтому предсказать, каким вырастет пёс, невозможно.

Еще одна проблема — их обидчивость. Если собака считает наказание несправедливым, она может выразить недовольство и даже отомстить. Кинологи советуют избегать прямого давления в дрессировке, так как афганы умеют скрывать эмоции и не станут напрямую бороться за лидерство. Эти собаки знают себе цену, и завоевать их уважение с помощью силы не получится.

Чау-чау

За плюшевой внешностью чау-чау скрывается твердый и независимый характер. Этих собак не сможет воспитать неуравновешенный и агрессивный человек — они не подчиняются склонным к истерикам хозяевам. Дрессировка чау-чау затруднена их упрямством: собаки не любят выполнять команды, смысл которых им не ясен. Однако они достаточно умны и пригодны для дрессуры, если авторитет владельца неоспорим, а методы воспитания последовательны.

С щенячьего возраста рекомендуется выгуливать чау-чау в людных местах, чтобы снизить их неприязнь к посторонним. Выполнение команд у чау-чау происходит в три этапа: сначала они оценивают целесообразность, затем проверяют решимость владельца, и только после этого выполняют команду.

Пекинес

Пекинесов считают эгоистичными и трудно поддающимися дрессуре. Сложнее всего владельцам приходится, когда их питомцы достигают пятимесячного возраста: собаки становятся неуправляемыми и не хотят учиться. Кинологи в этот период не рекомендуют давать поблажки и советуют удвоить усилия в дрессировке. В противном случае, взрослый пекинес продолжит игнорировать требования хозяина.

Специальных методов дрессировки для пекинесов нет, но опытные собаководы предпочитают мягкий подход, используя ласковое убеждение и избегая прямых приказов.