Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало истинный возраст шторма на Юпитере
Готовим салат из свёклы с грецкими орехами
Ученый РАН Ким: Корейцы не поедут на СВО вместе с Россией
Собаки каких пород хуже всего поддаются дрессировке
Три нестандартных применения консилера: лайфхаки от визажиста
Как ухаживать за пионами после цветения?
Япония сократила поставки автомобилей в Россию
Глюкоза посетовала на недостаточно округлые формы
Загитова сообщила, что защита диплома в вузе у неё прошла на отлично
Одна простая ошибка в уходе за зубами питомца может стоить ему здоровья и зубов

Чем опасно не чистить зубы собаке

2:07
Зоосфера » Собаки

Если не ухаживать за зубами собак и кошек, у них может развиться гингивит (воспаление десен) и пародонтит, что может привести к необходимости удаления зубов.

Чем опасно не чистить зубы собаке
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Потеря зуба сама по себе не так страшна, как те мучения, которые животное испытывает при зубной боли. Сильное воспаление может вызвать даже переломы нижней челюсти. Поэтому очень важно вовремя посещать стоматолога", — рассказала "Ветеринарии и жизни" Анна Спирина, президент Национального ветеринарного стоматологического союза и и. о. заведующего кафедрой "Ветеринарная стоматология и ЧЛХ" Донского государственного технического университета (ДГТУ).

На приеме ветеринар-стоматолог покажет владельцу, как правильно проводить гигиену ротовой полости у животных, пояснила Спирина.

Она отметила, что для чистки зубов питомцев существует специальная зубная паста. Человеческая зубная паста не подходит, так как зубную пасту для животных можно глотать и не нужно смывать.

"Также есть специальные зубные щетки. Для ежедневного использования лучше всего подходит мягкая или средней жёсткости", — добавила она.

Кроме того, для чистки зубов помогают специальные игрушки или лакомства, такие как Denta Stix.

"Для профилактики образования зубного налёта можно использовать сухой корм, который при разгрызании удаляет зубные отложения", — пояснила эксперт.

Чистить зубы питомцам рекомендуется хотя бы три-четыре раза в неделю.

"В идеале — ежедневно или через день. Игрушки и лакомства можно давать ежедневно, независимо от того, чистили ли вы сегодня зубы питомцу или нет, если у животного нет аллергии на компоненты в составе лакомств", — рассказала Анна Спирина.

Процедура чистки зубов у животных отличается от человеческой. Им чистят зубы только снаружи, в редких случаях удается почистить и изнутри. Техника же остается той же — выметающими движениями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Последние материалы
Чем опасно не чистить зубы собаке
Nature Medicine: анализ крови на опухолевую ДНК выявляет рак на ранней стадии
"Военное дело": Американская стратегия — истощить Россию европейскими прокси-силами
Выбор духов: почему не стоит нюхать кофейные зерна
Кировские врачи спасли мотоциклиста с веткой, повредившей глазницу и мозг
Рагу из белой фасоли: богатое клетчаткой и белком блюдо
Почему американские мужчины становятся все более привлекательными для россиянок
Актриса Анна Хилькевич решила сменить имя дочери
В Китае требуют радикального ответа на европейские пошлины
Игрок "Пари НН" Стоматов может перейти в "Родину"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников