Одна простая ошибка в уходе за зубами питомца может стоить ему здоровья и зубов

Чем опасно не чистить зубы собаке

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если не ухаживать за зубами собак и кошек, у них может развиться гингивит (воспаление десен) и пародонтит, что может привести к необходимости удаления зубов.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Потеря зуба сама по себе не так страшна, как те мучения, которые животное испытывает при зубной боли. Сильное воспаление может вызвать даже переломы нижней челюсти. Поэтому очень важно вовремя посещать стоматолога", — рассказала "Ветеринарии и жизни" Анна Спирина, президент Национального ветеринарного стоматологического союза и и. о. заведующего кафедрой "Ветеринарная стоматология и ЧЛХ" Донского государственного технического университета (ДГТУ).

На приеме ветеринар-стоматолог покажет владельцу, как правильно проводить гигиену ротовой полости у животных, пояснила Спирина.

Она отметила, что для чистки зубов питомцев существует специальная зубная паста. Человеческая зубная паста не подходит, так как зубную пасту для животных можно глотать и не нужно смывать.

"Также есть специальные зубные щетки. Для ежедневного использования лучше всего подходит мягкая или средней жёсткости", — добавила она.

Кроме того, для чистки зубов помогают специальные игрушки или лакомства, такие как Denta Stix.

"Для профилактики образования зубного налёта можно использовать сухой корм, который при разгрызании удаляет зубные отложения", — пояснила эксперт.

Чистить зубы питомцам рекомендуется хотя бы три-четыре раза в неделю.

"В идеале — ежедневно или через день. Игрушки и лакомства можно давать ежедневно, независимо от того, чистили ли вы сегодня зубы питомцу или нет, если у животного нет аллергии на компоненты в составе лакомств", — рассказала Анна Спирина.

Процедура чистки зубов у животных отличается от человеческой. Им чистят зубы только снаружи, в редких случаях удается почистить и изнутри. Техника же остается той же — выметающими движениями.