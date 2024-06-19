Неожиданное объяснение: что собаки узнают друг о друге, нюхая сзади

Ученые объяснили, зачем собаки при встрече обнюхивают друг друга сзади

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Наверное, многие замечали, что при встрече две собаки нюхают друг друга сзади. Зоопсихолог Эллен Фурлонг из Трансильванского университета в Лексингтоне, штат Кентукки, США, объяснила причину такого поведения.

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Оказывается, таким образом собаки получают информацию о здоровье друг друга. Самцы, обнюхивая самок, узнают об их репродуктивном статусе, рассказала Фурлонг, её слова приводит научный портал Live Science.

Но как именно собаки делают это с помощью обоняния? Исследования показали, что два небольших мешочка рядом с анусом собаки, известные как параанальные железы, выделяют смесь пахучих химических веществ: пропионовую и масляную кислоты, а также триметиламин — органическое соединение с запахом рыбы.

По мнению учёных, эти выделения передают конкретную информацию другой собаке, служа своего рода сигналами.