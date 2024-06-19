Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начались съёмки сериала "Граница Миров" про братьев, которые сражаются с нечистью
Ремонт Haval Jolion после ДТП будет стоить 207 тыс.150 рублей
По делу о массовом отравлении фасолью задержали повара-мигранта
Metro: продолжительный душ в горячей водя способен нанести вред коже
Косметические тенденции, соответствующие вашему знаку зодиака
Замминистра Стасишин обещал не запрещать микроквартиры на федеральном уровне
Анастасия Решетова заверила, что не крутит роман с мужем певицы Алсу
Daily Mail: 17-летней британке удалили часть легкого из-за вейпинга
Зачем оставлять 2-3 стрелки чеснока на грядке?
Неожиданное объяснение: что собаки узнают друг о друге, нюхая сзади

Ученые объяснили, зачем собаки при встрече обнюхивают друг друга сзади

0:59
Зоосфера » Собаки

Наверное, многие замечали, что при встрече две собаки нюхают друг друга сзади. Зоопсихолог Эллен Фурлонг из Трансильванского университета в Лексингтоне, штат Кентукки, США, объяснила причину такого поведения.

Ученые объяснили, зачем собаки при встрече обнюхивают друг друга сзади
Фото: commons.wikimedia.org by Usien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оказывается, таким образом собаки получают информацию о здоровье друг друга. Самцы, обнюхивая самок, узнают об их репродуктивном статусе, рассказала Фурлонг, её слова приводит научный портал Live Science.

Но как именно собаки делают это с помощью обоняния? Исследования показали, что два небольших мешочка рядом с анусом собаки, известные как параанальные железы, выделяют смесь пахучих химических веществ: пропионовую и масляную кислоты, а также триметиламин — органическое соединение с запахом рыбы.

По мнению учёных, эти выделения передают конкретную информацию другой собаке, служа своего рода сигналами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО Дмитрий Плотников Для безопасности Южной Кореи выбор России в сторону КНДР окажется роковым Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Последние материалы
По делу о массовом отравлении фасолью задержали повара-мигранта
Metro: продолжительный душ в горячей водя способен нанести вред коже
Косметические тенденции, соответствующие вашему знаку зодиака
Замминистра Стасишин обещал не запрещать микроквартиры на федеральном уровне
Анастасия Решетова заверила, что не крутит роман с мужем певицы Алсу
Daily Mail: 17-летней британке удалили часть легкого из-за вейпинга
Зачем оставлять 2-3 стрелки чеснока на грядке?
Опасная инфекция атакует Европу и Америку
Дэниел Рэдклифф удостоился престижной премии "Тони"
Совфед проработает вопрос страхования морских перевозок в новых регионах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников