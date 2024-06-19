Успокойте свою собаку легко и быстро: практические советы от экспертов

Когда собака, переполненная эмоциями, прыгает на хозяина или вырывается на улицу, это может причинять неудобства как владельцу, так и окружающим. В таких ситуациях важно знать, как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы не усугубить проблему.
Специалисты Российской кинологической федерации предоставили несколько рекомендаций по поведению с перевозбужденной собакой.
Отвлеките собаку с помощью еды
Когда собака перевозбуждена, её можно успокоить лакомством. Лучше всего использовать еду в конге, замороженные угощения или долгоиграющие лакомства из зоомагазина. Это позволит отвлечь внимание питомца на какое-то время и успокоить его. Если собака перевозбудилась на улице, можно спрятать кусочки лакомства в различных местах, например, в коре дерева или на лавочке.
Не поощряйте перевозбудимость
Ваши действия могут непреднамеренно поощрять собаку. Например, если собака рвется на улицу и вы позволяете ей выйти в таком состоянии, это поведение будет повторяться. Важно дождаться, пока питомец успокоится и будет стоять у двери, ожидая команды от хозяина.
Говорите с собакой спокойным голосом
Интонация и скорость речи хозяина влияют на поведение собаки. Восторженная похвала может вызвать прыжки от радости, тогда как спокойная, медленная и ровная речь способствует успокоению. В момент перевозбуждения начните говорить с собакой очень медленно и монотонно, растягивая слова и избегая резких интонационных перепадов.
Повторяйте команды
Если ваша собака хорошо знает команды, используйте их для отвлечения в моменты перевозбуждения. Произнесите команду, например, "Сидеть!", и дождитесь, пока питомец выполнит её. Затем похвалите собаку. Подбирайте команды, которые способствуют спокойной реакции, такие как "Лежать!", "Замри!", "Зайка!".
Эти методы помогут справиться с перевозбуждением собаки в конкретный момент, но они не изменят её поведение в будущем. Для этого необходимо разобраться с причинами перевозбуждения, работать с собакой в спокойном состоянии и подходить к вопросу системно и регулярно.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.