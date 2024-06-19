Смертельные ловушки для домашних любимцев: как защитить кошек от выпадения из окон

Москитная сетка не спасёт: как защитить домашнюю кошку от падения из окна

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ежегодно тысячи домашних кошек выпадают из окон многоэтажек и разбиваются. О причинах этой проблемы и способах помощи животным рассказала в интервью для "Питомцев" автор проекта "Кошки не птицы" Елена Долгополова.

Фото: Wikipedia by Flickr-user simon_music is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Проблема не связана с активностью или умом кошки. Дело в их природных инстинктах: кошки генетически не боятся высоты и чувствуют себя одинаково уверенно у открытого окна как на пятом, так и на пятнадцатом этаже.

Причины трагедий разнообразны: кошку может привлечь пролетевшая мимо птица, или она может случайно оступиться на подоконнике. Животное также может испугаться резкого порыва ветра или внезапно закрывшегося окна.

Москитная сетка не является надежным средством защиты. Хотя она и защищает от насекомых, она не выдерживает вес кошки и не предотвращает её выпадение.

Еще одна опасность для кошек — застревание между створкой и рамой окна при проветривании. В попытке освободиться, животное может паниковать, что может привести к перетяжке артерий или шеи и, в конечном итоге, к гибели.

В интервью "Питомцам" Елена Долгополова подробно рассказала о том, какие устройства могут защитить кошек от выпадения из окон и попадания в смертельные ловушки при проветривании. Подробности смотрите в нашем видео.