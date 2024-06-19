Секретные герои метро: как служебные собаки спасают жизни каждый день

Кинологи рассказали, как готовят собак для работы в метро

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) поделились информацией о собаках, которые работают наравне с людьми в Московском метрополитене.

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"Собаки проходят обучение, обследования и тестирования, как и люди. Благодаря их острому слуху, тонкому обонянию и интуиции они способны выполнять задачи, которые иногда неподвластны человеку", — сообщил президент РКФ Владимир Голубев.

Подготовка собак

Собак для работы в метро отбирают в специальных кинологических центрах. Там выращивают потомство от служебных собак с отличными рабочими качествами или приобретают их в питомниках. Чаще всего для службы в Московском метрополитене выбирают немецких и бельгийских овчарок (малинуа), а для поисковых задач — лабрадоров, русских и английских спаниелей.

Обучение выбранных собак проводится в Центре кинологической службы УВД на Московском метрополитене. Они проходят общий и специальный курс дрессировки. Общий курс обучает собак подчинению командам кинолога, а специальный курс направлен на обучение поиску наркотиков, взрывчатки, патрулированию и следовой работе.

Служебные собаки должны быть спокойны в окружении людей, не бояться эскалаторов и многолюдных вагонов метро.

Обязанности служебных собак в метро

Собаки дежурят на станциях метро вместе с кинологами, совершая ежечасные обходы для обнаружения забытых и подозрительных предметов. Они незаменимы в обнаружении взрывчатки, оружия и боеприпасов благодаря своему превосходному обонянию.

Кроме поисковой работы, собаки помогают поддерживать общественный порядок, могут задерживать нарушителей. На каждой станции работает минимум четыре служебные собаки, у которых, как и у людей, есть график работы и выходные.

Трудности службы

Служебные собаки сталкиваются с трудностями из-за движения воздушных потоков, создаваемых поездами, движущихся ступенек эскалаторов и вибраций поездов. Им приходится различать целевые запахи среди множества других в метро. Несмотря на подготовку, собаки могут уставать от своей работы.

Кинологи часто забирают своих напарников с собой на выходные или в отпуск. Собаки ежедневно получают прогулки и уход. У каждой собаки есть личное дело с необходимой информацией, включая дипломы и титулы.