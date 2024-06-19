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Неожиданная правда о корги: почему эти милые собаки страдают от генетических болезней

Ветврачи рассказали, от каких болезней чаще всего страдают корги

2:39
Зоосфера » Собаки

Во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора) рассказали о наиболее распространённых генетических заболеваниях у собак породы корги.

Ветврачи рассказали, от каких болезней чаще всего страдают корги
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Как сообщили в Ветеринарном центре ФГБУ "ВГНКИ", самым частым генетическим заболеванием у корги является дисплазия тазобедренного сустава. Из-за особенностей строения, таких как короткие лапы и длинное туловище, эти собаки подвержены дисплазии бедра. Это заболевание характеризуется неправильным развитием бедренных суставов, что может привести к инвалидности питомца.

Еще одна распространенная проблема у корги — наследственная катаракта, которая проявляется изменениями в хрусталике глаза и может привести к потере зрения. У корги катаракта, обусловленная генетикой, может проявиться в раннем возрасте и быстро прогрессировать.

Кроме того, корги часто страдают от генетических заболеваний кожи, таких как различные аллергии и дерматиты. У них также нередко возникают проблемы с щитовидной железой, что нарушает обмен веществ.

Какие симптомы могут указывать на генетическую патологию у корги?

Выявить проблему бывает сложно, так как многие болезни проявляются скрыто. Однако существуют признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • хромота, затруднённое движение или изменение осанки могут указывать на дисплазию суставов;
  • повышенная чувствительность к свету может быть признаком генетической катаракты; 
  • кожные высыпания, зуд, покраснения или шелушение могут свидетельствовать о генетических заболеваниях кожи; 
  • поведенческие изменения, такие как агрессия, тревожность или повышенная реактивность, также могут быть сигналом генетического заболевания;
  • слабость, утомляемость, повышенная потеря шерсти, избыточный вес и другие изменения в поведении или состоянии корги могут указывать на проблемы с щитовидной железой.

При появлении этих симптомов владельцам следует обратиться к ветеринару. Врач проведет диагностику и, если необходимо, разработает план лечения.

В Ветеринарном центре ФГБУ "ВГНКИ" можно провести молекулярно-генетические исследования для собак породы корги, направленные на выявление таких заболеваний, как прогрессирующая атрофия сетчатки rcd3-PRA, коллапс, вызванный физическими нагрузками (EIC), и болезнь фон Виллебранда 1-го типа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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