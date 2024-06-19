Неожиданная правда о корги: почему эти милые собаки страдают от генетических болезней

Во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора) рассказали о наиболее распространённых генетических заболеваниях у собак породы корги.
Как сообщили в Ветеринарном центре ФГБУ "ВГНКИ", самым частым генетическим заболеванием у корги является дисплазия тазобедренного сустава. Из-за особенностей строения, таких как короткие лапы и длинное туловище, эти собаки подвержены дисплазии бедра. Это заболевание характеризуется неправильным развитием бедренных суставов, что может привести к инвалидности питомца.
Еще одна распространенная проблема у корги — наследственная катаракта, которая проявляется изменениями в хрусталике глаза и может привести к потере зрения. У корги катаракта, обусловленная генетикой, может проявиться в раннем возрасте и быстро прогрессировать.
Кроме того, корги часто страдают от генетических заболеваний кожи, таких как различные аллергии и дерматиты. У них также нередко возникают проблемы с щитовидной железой, что нарушает обмен веществ.
Какие симптомы могут указывать на генетическую патологию у корги?
Выявить проблему бывает сложно, так как многие болезни проявляются скрыто. Однако существуют признаки, на которые стоит обратить внимание:
При появлении этих симптомов владельцам следует обратиться к ветеринару. Врач проведет диагностику и, если необходимо, разработает план лечения.
В Ветеринарном центре ФГБУ "ВГНКИ" можно провести молекулярно-генетические исследования для собак породы корги, направленные на выявление таких заболеваний, как прогрессирующая атрофия сетчатки rcd3-PRA, коллапс, вызванный физическими нагрузками (EIC), и болезнь фон Виллебранда 1-го типа.
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