Летучие убийцы: комары переносят болезни, опасные для жизни ваших питомцев — эксперты

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Ветврачи рассказали, чем для собак и кошек опасны укусы комаров

1:42
Зоосфера

О самых распространённых болезнях, передающихся домашним питомцам через укусы комаров, сообщили эксперты Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора).

Ветврачи рассказали, чем для собак и кошек опасны укусы комаров
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дирофиляриоз

Это гельминтозное заболевание, вызванное нематодами рода Dirofilaria, также известными как сердечные черви. Эти паразиты могут обитать в сердце и лёгких собак и кошек, что приводит к серьёзным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые проблемы и даже смерть животного.

Лейшманиоз

Эта паразитарная инфекция также передается через укусы комаров и может поражать печень, почки и кожу питомца. Лейшманиоз является серьезным заболеванием и часто приводит к летальному исходу без своевременного ветеринарного вмешательства.

Вирус лихорадки Западного Нила

Вирус может вызывать у собак и кошек лихорадку, слабость, потерю аппетита и нервные расстройства. В некоторых случаях инфекция приводит к гибели животного.

Кроме того, комары могут быть переносчиками таких заболеваний, как энцефалит, анаплазмоз, бабезиоз и другие инфекции.

Как защитить питомца

В первую очередь, рекомендуется использовать репелленты против комаров, такие как ошейники, спреи, капли спот-он или таблетки для внутреннего применения. Также важно убирать стоячую воду вокруг дома, чтобы предотвратить размножение комаров. Для профилактики сердечного червя и других паразитарных заболеваний стоит обратиться в ветеринарную клинику.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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