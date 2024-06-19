Летучие убийцы: комары переносят болезни, опасные для жизни ваших питомцев — эксперты

Ветврачи рассказали, чем для собак и кошек опасны укусы комаров

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

О самых распространённых болезнях, передающихся домашним питомцам через укусы комаров, сообщили эксперты Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора).

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дирофиляриоз

Это гельминтозное заболевание, вызванное нематодами рода Dirofilaria, также известными как сердечные черви. Эти паразиты могут обитать в сердце и лёгких собак и кошек, что приводит к серьёзным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые проблемы и даже смерть животного.

Лейшманиоз

Эта паразитарная инфекция также передается через укусы комаров и может поражать печень, почки и кожу питомца. Лейшманиоз является серьезным заболеванием и часто приводит к летальному исходу без своевременного ветеринарного вмешательства.

Вирус лихорадки Западного Нила

Вирус может вызывать у собак и кошек лихорадку, слабость, потерю аппетита и нервные расстройства. В некоторых случаях инфекция приводит к гибели животного.

Кроме того, комары могут быть переносчиками таких заболеваний, как энцефалит, анаплазмоз, бабезиоз и другие инфекции.

Как защитить питомца

В первую очередь, рекомендуется использовать репелленты против комаров, такие как ошейники, спреи, капли спот-он или таблетки для внутреннего применения. Также важно убирать стоячую воду вокруг дома, чтобы предотвратить размножение комаров. Для профилактики сердечного червя и других паразитарных заболеваний стоит обратиться в ветеринарную клинику.