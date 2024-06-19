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Жара убивает собак: ученые выявили породы с наибольшим риском теплового удара

Ученые назвали породы собак, которые чаще всего страдают от теплового удара

2:43
Зоосфера » Собаки

Исследование, проведенное учеными из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, показало, что собаки с двойным типом шерсти и брахицефальные породы чаще страдают от заболеваний, связанных с жарой. Об этом сообщает портал Animal's Health.

Ученые назвали породы собак, которые чаще всего страдают от теплового удара
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Анализ данных 167,7 тысяч амбулаторных карт, собранных агрегатором VetCompass за 2022 год, выявил случаи теплового удара у собак, определил факторы риска и уровень смертности. Было обнаружено 384 случая теплового удара, 80,5% которых произошли в течение 92 дней с июня по август 2022 года, когда в Великобритании были зафиксированы самые высокие температуры.

Из этих случаев 74,1% произошли в пять самых жарких периодов.

Установлено, что уровень смертности от теплового удара среди собак составляет 26,6%, что почти вдвое выше, чем считалось ранее. Наибольший риск теплового удара обнаружен у таких пород, как ньюфаундленд, чау-чау, английский бульдог, французский бульдог, мопс, померанский шпиц и стаффордширский бультерьер.

У собак брахицефальных пород (с короткой и плоской мордой) вероятность теплового удара была в 4,2 раза выше, чем у мезоцефальных пород (с пропорциональной мордой умеренной длины). Существенной разницы между мезоцефальными и долихоцефальными породами (с узкой и длинной мордой) не зафиксировано. В целом 48,7% случаев теплового удара зарегистрировано у собак-брахицефалов.

"Беспокойство вызывает тот факт, что 37% всех случаев приходятся только на две породы — английский и французский бульдог", — цитирует портал слова авторов исследования. Также выяснилось, что повышенный риск не распространяется на метисные породы брахицефалов. "Это предполагает, что скрещивание брахицефалов с собаками других пород может улучшить дыхательную функцию и жароустойчивость у гибридного потомства, удовлетворяя желание общественности завести собаку брахицефальной породы", — отметили ученые.

Кроме того, 31% случаев теплового удара связаны с продолжительным пребыванием собак в жарком помещении или на солнце. Ученые рекомендуют владельцам учитывать риски и принимать меры для охлаждения своих питомцев в жаркую погоду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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