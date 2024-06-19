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Необычное открытие: почему кошки не могут оторвать взгляд от телевизора

Ветврач объяснил, почему коты смотрят телевизор и вредно ли это

2:00
Зоосфера » Кошки

Телевизор привлекает внимание кошек из-за постоянного мелькания изображений, что напоминает им охоту в естественной среде.

Ветврач объяснил, почему коты смотрят телевизор и вредно ли это
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Коты смотрят телевизор, потому что их зрение настроено на быстрое движение, что помогает им в охоте. На экране телевизора тоже происходит много движения, что и привлекает животных", — объяснила Ребекка Макмиллан, ветеринарный врач-хирург и специалист по поведению и питанию кошек.

Она отметила, что в природе кошки ведут активный образ жизни: они постоянно двигаются, охотятся и добывают себе еду. Если в домашних условиях у кошки нет таких возможностей, она может начать смотреть телевизор или наблюдать за происходящим из окна.

Однако есть и исключения. Например, если телевизор висит слишком высоко, кошке будет неудобно его смотреть, отметила ветврач в интервью для PetsRadar.

На вопрос о том, как долго кошке можно смотреть телевизор, чтобы не навредить зрению, учёные пока не дают однозначного ответа. Ребекка Макмиллан считает, что нужно исходить из здравого смысла: если кошка иногда смотрит телевизор, в этом нет ничего страшного. Но если животное не отрывается от экрана, это повод для беспокойства, так как могут возникнуть неврологические проблемы и ухудшение зрения.

Ветврач советует больше взаимодействовать с кошкой, приобретать для неё интерактивные игрушки и пищевые головоломки для развития охотничьих навыков и умственной активности. Она рекомендует играть с кошкой 2-3 раза в день по 15-20 минут.

Недавно начали выпускать специальные видеоролики для кошек с летающими птицами и убегающими мышами. Однако среди учёных нет единого мнения о том, полезно ли включать такие видео. Как и при игре с лазерной указкой, кошки могут сильно расстраиваться, если долго не могут поймать свою "добычу".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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