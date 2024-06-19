Сколько проживет ваша кошка? Ученые назвали ожидаемую продолжительность жизни для разных пород

Впервые составлены таблицы продолжительности жизни кошек различных пород

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В Великобритании ученые впервые составили таблицы продолжительности жизни кошек различных пород, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

Команда ученых из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) в Лондоне совместно с коллегами из Национального университета Чунг Син на Тайване проанализировала данные о 7396 кошках, умерших в Великобритании с января 2019 года по март 2021 года.

Полученные данные были разбиты по породам и полу, после чего составили таблицы продолжительности жизни.

Исследование показало, что средняя продолжительность жизни домашних кошек в Великобритании составляет 11,7 года. При этом кошки живут в среднем на 1,33 года дольше котов.

Наибольшая продолжительность жизни была отмечена у бурманских и бирманских кошек — 14,4 года. Следом идут помеси различных пород (11,9 года) и сиамские кошки (11,7 года).

Наименьшая средняя продолжительность жизни зафиксирована у сфинксов — всего 6,7 года.

Полная таблица выглядит следующим образом:

Бурма и бирманская кошка — 14,4 года

Помеси — 11,9 года

Сиамская кошка — 11,7 года

Персидская кошка — 10,9 года

Рэгдолл — 10,3 года

Норвежская лесная кошка — 10 лет

Мейн-кун — 9,7 года

Русская голубая кошка — 9,7 года

Британская кошка — 9,6 года

Бенгальская кошка — 8,5 года

Сфинкс — 6,7 года

Исследователи также отметили, что на продолжительность жизни влияют такие факторы, как чистокровность, избыточный вес или, наоборот, чрезмерная худоба.