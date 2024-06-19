Сколько проживет ваша кошка? Ученые назвали ожидаемую продолжительность жизни для разных пород

В Великобритании ученые впервые составили таблицы продолжительности жизни кошек различных пород, сообщает Daily Mail.
Команда ученых из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) в Лондоне совместно с коллегами из Национального университета Чунг Син на Тайване проанализировала данные о 7396 кошках, умерших в Великобритании с января 2019 года по март 2021 года.
Полученные данные были разбиты по породам и полу, после чего составили таблицы продолжительности жизни.
Исследование показало, что средняя продолжительность жизни домашних кошек в Великобритании составляет 11,7 года. При этом кошки живут в среднем на 1,33 года дольше котов.
Наибольшая продолжительность жизни была отмечена у бурманских и бирманских кошек — 14,4 года. Следом идут помеси различных пород (11,9 года) и сиамские кошки (11,7 года).
Наименьшая средняя продолжительность жизни зафиксирована у сфинксов — всего 6,7 года.
Полная таблица выглядит следующим образом:
Исследователи также отметили, что на продолжительность жизни влияют такие факторы, как чистокровность, избыточный вес или, наоборот, чрезмерная худоба.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.