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Кого собака укусит первым: без каких-либо исключений

Кинологи объяснили, кого собака укусит первым

1:12
Зоосфера » Собаки

Как оказалось, те, кто боится собак, чаще становятся их потенциальными жертвами.

Кинологи объяснили, кого собака укусит первым
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые в течение нескольких лет исследовали, как животные выбирают жертву для нападения. Они также изучали, при каких обстоятельствах и состояниях это происходит, и влияет ли порода собаки на проявление агрессии.

Выяснилось, что чаще всего нападениям собак подвержены те, кто их боится. Физиологические проявления страха, такие как неуверенная походка, потоотделение, дрожь конечностей и другие, выдают в человеке жертву. На уровне инстинктов собака может напасть на такого человека, воспринимая его страх как слабость.

Исследователи привлекли к эксперименту 700 англичан и оценили их уровень эмоциональной стабильности по шкале от одного до семи. Затем участникам эксперимента задали вопрос, подвергались ли они нападениям собак. Эксперты установили, что каждый дополнительный балл по шкале стабильности уменьшал вероятность укусов собак на 23%: чем выше эмоциональная устойчивость человека, тем ниже риск нападения на него собак.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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