Кошки опасны для здоровья человека: стоит ли бояться своего питомца или нет

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Ветеринары ответили, почему кошки опасны для здоровья человека

1:10
Зоосфера » Кошки

Кошачьи царапины могут вызвать заражение крови, лихорадку и даже привести к летальному исходу.

Ветеринары ответили, почему кошки опасны для здоровья человека
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США провел исследование, показавшее, почему домашние кошки представляют опасность для здоровья человека. По статистике, царапины от этих животных часто приводят к серьезным проблемам для их владельцев. Воспалительные процессы кожи — не единственные неприятные последствия, могут развиваться и более серьезные заболевания.

Причиной этого являются инфекции и бактерии, находящиеся на когтях кошек. Царапины могут вызвать воспаление и лихорадку, а в некоторых случаях даже стать причиной смерти. Более того, ученые выяснили, что котята чаще переносят бактерии, чем взрослые кошки.

Особенно опасна привычка кошек "загребать" после туалета, что способствует размножению миллиардов вирусов под когтями.

Врачи рекомендуют сразу обрабатывать любые повреждения дезинфицирующими средствами и тщательно мыть руки после каждого контакта с домашними животными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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