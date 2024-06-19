Почему кошки боятся воды: ответ удивит каждого

Стало известно, почему кошки боятся воды

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мало кто знает, что кошки боятся не самой воды, а её последствий.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проведённое исследование британских учёных показало, что животные опасаются намокнуть. Для них "принятие ванны" может привести к нежелательным последствиям.

Первое, что беспокоит кошек, — это возможное переохлаждение. Шерсть защищает их от холода, но когда она намокает, её защитные функции ослабевают, и кошка начинает мёрзнуть.

На восстановление нормальной температуры требуется несколько часов, и в это время кошки чувствуют себя уязвимыми.

Вторая причина — страх подхватить инфекцию. Кошки известны своей чистоплотностью и стараются избегать инфекций. Поэтому после купания они тщательно себя вылизывают, чтобы убрать все микробы.

Третья причина — неприятный запах. Влажная шерсть приобретает специфический запах, который может привлечь хищников.