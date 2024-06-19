Как кошки относятся к людям: всем кошатникам лучше присесть

Эксперты ответили, как кошки относятся к людям

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные выяснили, как на самом деле кошки относятся к своим хозяевам.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Считается, что кошки — эгоистичные животные, в то время как собак называют верными друзьями человека. Однако исследование, проведённое учёными из США, раскрыло истину.

В исследовании приняли участие 322 кошки. Им предлагалось выбирать между собственным комфортом и возможностью общения с человеком, и большинство из них предпочли второе.

"Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с человеком, даже когда у них был выбор между социальным взаимодействием и другими стимулами из трёх остальных категорий", — отметили исследователи.

Это свидетельствует о том, что кошки столь же привязаны к своим хозяевам, как и собаки.