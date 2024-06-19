Как кошки относятся к людям: всем кошатникам лучше присесть

Учёные выяснили, как на самом деле кошки относятся к своим хозяевам.
Считается, что кошки — эгоистичные животные, в то время как собак называют верными друзьями человека. Однако исследование, проведённое учёными из США, раскрыло истину.
В исследовании приняли участие 322 кошки. Им предлагалось выбирать между собственным комфортом и возможностью общения с человеком, и большинство из них предпочли второе.
"Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с человеком, даже когда у них был выбор между социальным взаимодействием и другими стимулами из трёх остальных категорий", — отметили исследователи.
Это свидетельствует о том, что кошки столь же привязаны к своим хозяевам, как и собаки.
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