Собачий диабет: как избежать и идентифицировать его как можно быстрее

Ветеринары рассказали о диабете у собак

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Диабет — чрезвычайно опасное заболевание, которое поражает не только людей, но и наших домашних животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons CC0 License

По словам учёных, контролировать уровень глюкозы в крови у животных очень сложно. Лечение инсулином требует специфических знаний об изменениях глюкозы.

Эксперты отмечают, что дополнительные трудности возникают из-за необходимости проводить все обследования в клинике, что должно происходить регулярно. Это вызывает множество неудобств и не всегда гарантирует положительный результат.

Кроме того, в клинике собака не ведёт привычный для неё образ жизни, поэтому трудно отслеживать её питание, питьевой режим и другие аспекты.

Однако компания "Menarini Diagnostics” разработала устройство, которое может мониторить уровень сахара в крови у домашних питомцев. Система была протестирована на десяти собаках с диабетом, которые получали стандартное лечение инсулином. Результаты показали её высокую эффективность.