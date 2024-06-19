Собачий диабет: как избежать и идентифицировать его как можно быстрее

Диабет — чрезвычайно опасное заболевание, которое поражает не только людей, но и наших домашних животных.
По словам учёных, контролировать уровень глюкозы в крови у животных очень сложно. Лечение инсулином требует специфических знаний об изменениях глюкозы.
Эксперты отмечают, что дополнительные трудности возникают из-за необходимости проводить все обследования в клинике, что должно происходить регулярно. Это вызывает множество неудобств и не всегда гарантирует положительный результат.
Кроме того, в клинике собака не ведёт привычный для неё образ жизни, поэтому трудно отслеживать её питание, питьевой режим и другие аспекты.
Однако компания "Menarini Diagnostics” разработала устройство, которое может мониторить уровень сахара в крови у домашних питомцев. Система была протестирована на десяти собаках с диабетом, которые получали стандартное лечение инсулином. Результаты показали её высокую эффективность.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.