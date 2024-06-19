Собачий диабет: как избежать и идентифицировать его как можно быстрее

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Ветеринары рассказали о диабете у собак

1:03
Зоосфера » Собаки

Диабет — чрезвычайно опасное заболевание, которое поражает не только людей, но и наших домашних животных.

Ветеринары рассказали о диабете у собак
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons CC0 License

По словам учёных, контролировать уровень глюкозы в крови у животных очень сложно. Лечение инсулином требует специфических знаний об изменениях глюкозы.

Эксперты отмечают, что дополнительные трудности возникают из-за необходимости проводить все обследования в клинике, что должно происходить регулярно. Это вызывает множество неудобств и не всегда гарантирует положительный результат.

Кроме того, в клинике собака не ведёт привычный для неё образ жизни, поэтому трудно отслеживать её питание, питьевой режим и другие аспекты.

Однако компания "Menarini Diagnostics” разработала устройство, которое может мониторить уровень сахара в крови у домашних питомцев. Система была протестирована на десяти собаках с диабетом, которые получали стандартное лечение инсулином. Результаты показали её высокую эффективность.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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