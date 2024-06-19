Главный индикатор здоровья членов семьи: домашние питомцы в помощь

Стало известно, как домашние питомцы говорят о здоровье хозяев

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты отмечают, что домашние животные могут частично отражать условия жизни своих хозяев.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Ветеринары поделились своими наблюдениями, касающимися состояния домашних животных и их владельцев. Оказалось, что ухоженные и здоровые собаки живут в благоприятной обстановке. Как правило, если в доме все счастливы и дружны, то и у домашних питомцев редко возникают хронические заболевания.

Владельцы, которые не могут создать спокойную и уютную атмосферу, вынуждены водить своих питомцев к ветеринару не реже, чем раз в два-три месяца. Это довольно частые визиты.

Блогер Олег Макаренко считает, что для определения уровня жизни стоит обращать внимание на состояние домашних животных. Их наличие и забота о них могут лучше всего рассказать о качестве жизни их хозяев.