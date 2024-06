Главный индикатор здоровья членов семьи: домашние питомцы в помощь

Специалисты отмечают, что домашние животные могут частично отражать условия жизни своих хозяев.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.