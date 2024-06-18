Какие секреты хранит кошачий язычок: учёные провели исследование

Учёные установили, что на языке кошки есть специальные ворсинки, помогающие им вычесываться и охлаждаться.
Алексис Ноэль и Дэвид Ху из Технологического института Джорджии подробно исследовали строение кошачьего языка.
Они выяснили, что язык состоит из ворсинок с кончиками в форме подковы, способных удерживать каплю слюны. Наблюдения показали, что такая структура помогает эффективно очищать шерсть от грязи.
Известно, что кошки тратят четверть активного времени на уход за собой, вырабатывая при этом треть всей слюны.
Также исследование выявило, что язык кошек выполняет охлаждающую функцию. В жаркую погоду или при повышенной температуре тела язык понижает её до 17 градусов Цельсия. Это особенно важно для животных, у которых отсутствуют потовые железы для регулирования температуры тела.
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