Какие секреты хранит кошачий язычок: учёные провели исследование

Учёные установили, что на языке кошки есть специальные ворсинки, помогающие им вычесываться и охлаждаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported