Из-за этого собаки испытывают тревожность: обратите внимание

Учёные выяснили, почему собаки испытывают стресс.
Оказалось, что причина кроется в изменениях метаболизма.
Эксперты из Хельсинки заявляют, что диагноз "тревожное расстройство" у собак связан с множеством нарушений, негативно влияющих на качество жизни как животных, так и их владельцев.
Исследования показали, что у пугливых собак в крови повышен уровень глутамина, что может свидетельствовать о длительном психологическом стрессе.
Ученые планируют продолжить эксперименты, чтобы с абсолютной точностью установить связь между тревожностью у собак и обменом веществ.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.