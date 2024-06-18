Из-за этого собаки испытывают тревожность: обратите внимание

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Ветеринары рассказали, из-за чего собака испытывает тревожность

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Зоосфера » Собаки

Учёные выяснили, почему собаки испытывают стресс.

Ветеринары рассказали, из-за чего собака испытывает тревожность
Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оказалось, что причина кроется в изменениях метаболизма.

Эксперты из Хельсинки заявляют, что диагноз "тревожное расстройство" у собак связан с множеством нарушений, негативно влияющих на качество жизни как животных, так и их владельцев.

Исследования показали, что у пугливых собак в крови повышен уровень глутамина, что может свидетельствовать о длительном психологическом стрессе.

Ученые планируют продолжить эксперименты, чтобы с абсолютной точностью установить связь между тревожностью у собак и обменом веществ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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