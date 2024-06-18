В китайском маркетплейсе Taobao открылась вакансия с зарплатой $140 тыс. в год — людям просьба не беспокоить

Taobao открыл вакансию для кошек с зарплатой $140 тыс. в год

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маркетплейс Taobao, принадлежащий китайской компании Alibaba, открыл вакансию амбассадора для кошачьих товаров. Победителю конкурса обещают зарплату в размере 1,02 млн юаней (примерно $140 тыс.) в год, сообщает портал Dao Insights.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Аналитики подсчитали, что этой суммы достаточно для покупки почти 72 тысяч банок корма.

Кроме того, амбассадору обеспечат годовой запас корма и пожизненную медицинскую страховку. Кошка также станет звездой рекламных кампаний.

В условиях отбора указано, что будет выбран самый фотогеничный и харизматичный кот. В первый день конкурса участие в нём приняли 200 тысяч кошек.

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