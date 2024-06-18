В китайском маркетплейсе Taobao открылась вакансия с зарплатой $140 тыс. в год — людям просьба не беспокоить

Маркетплейс Taobao, принадлежащий китайской компании Alibaba, открыл вакансию амбассадора для кошачьих товаров. Победителю конкурса обещают зарплату в размере 1,02 млн юаней (примерно $140 тыс.) в год, сообщает портал Dao Insights.
Аналитики подсчитали, что этой суммы достаточно для покупки почти 72 тысяч банок корма.
Кроме того, амбассадору обеспечат годовой запас корма и пожизненную медицинскую страховку. Кошка также станет звездой рекламных кампаний.
В условиях отбора указано, что будет выбран самый фотогеничный и харизматичный кот. В первый день конкурса участие в нём приняли 200 тысяч кошек.
Ранее эксперты назвали плюсы и минусы сна с домашними животными.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.