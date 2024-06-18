Извечный спор решён: собаки не умнее кошек

Эксперты ответили, кто умнее: кошка или собака

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки могут выполнять множество задач: ловить мяч, выполнять команды. К тому же они обладают уникальным обонянием.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Учёные исследовали различные аспекты когнитивных способностей собак. Для сравнительного анализа они включили и других животных, таких как кошки, лошади и волки. Проведённый детальный анализ основывался на таких критериях, как сенсорное восприятие, физические способности, социальные навыки, пространственная ориентация и самопознание.

Результаты показали, что в целом собаки продемонстрировали хорошие результаты по всем аспектам эксперимента. Однако их показатели качественно не превосходят показатели других животных, выбранных для сравнения.