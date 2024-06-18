Извечный спор решён: собаки не умнее кошек

Собаки могут выполнять множество задач: ловить мяч, выполнять команды. К тому же они обладают уникальным обонянием.
Учёные исследовали различные аспекты когнитивных способностей собак. Для сравнительного анализа они включили и других животных, таких как кошки, лошади и волки. Проведённый детальный анализ основывался на таких критериях, как сенсорное восприятие, физические способности, социальные навыки, пространственная ориентация и самопознание.
Результаты показали, что в целом собаки продемонстрировали хорошие результаты по всем аспектам эксперимента. Однако их показатели качественно не превосходят показатели других животных, выбранных для сравнения.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.