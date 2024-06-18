Почему стоит спать с собакой: заявление учёных

Учёные провели исследование и выяснили, что владельцы собак спят ночью лучше по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных, — у них реже возникают кошмары.
Врач Джилли Купер сообщила, что в её исследовании участвовали почти тысяча женщин, в том числе с собаками и без них.
Анализ сна показал: женщины, которые спали со своими питомцами, имели здоровый сон, в то время как те, кто не имел животных, часто сталкивались с нарушениями сна.
Также учёные отмечают, что люди, предпочитающие кошек, часто сталкиваются с проблемами со сном из-за особенностей поведения этих животных.
Однако важно понимать, что качество сна зависит не только от наличия домашних питомцев, но и от личных физиологических и психологических особенностей каждого человека.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.