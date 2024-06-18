Почему стоит спать с собакой: заявление учёных

Учёные ответили, почему стоит спать с собакой

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Учёные провели исследование и выяснили, что владельцы собак спят ночью лучше по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных, — у них реже возникают кошмары.

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Врач Джилли Купер сообщила, что в её исследовании участвовали почти тысяча женщин, в том числе с собаками и без них.

Анализ сна показал: женщины, которые спали со своими питомцами, имели здоровый сон, в то время как те, кто не имел животных, часто сталкивались с нарушениями сна.

Также учёные отмечают, что люди, предпочитающие кошек, часто сталкиваются с проблемами со сном из-за особенностей поведения этих животных.

Однако важно понимать, что качество сна зависит не только от наличия домашних питомцев, но и от личных физиологических и психологических особенностей каждого человека.