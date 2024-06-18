Кошек обязательно надо выгуливать: заявление учёных

Стало известно, почему надо обязательно выгуливать кошек

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные рассказали, что владельцы кошек должны выгуливать своих питомцев на улице, так как это приносит им радость.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Всем известно, что большинство домашних животных редко покидают пределы квартир, особенно в городах. Однако выяснилось, что кошкам необходим свежий воздух и, что важнее всего, ощущение свободы.

Специалисты утверждают, что хозяевам кошек следует понимать: поводки не всегда являются лучшим решением. Важно учитывать характер животного, но главное, чтобы хотя бы раз в месяц кошка могла гулять на свежем воздухе.