Кошек обязательно надо выгуливать: заявление учёных

Учёные рассказали, что владельцы кошек должны выгуливать своих питомцев на улице, так как это приносит им радость.
Всем известно, что большинство домашних животных редко покидают пределы квартир, особенно в городах. Однако выяснилось, что кошкам необходим свежий воздух и, что важнее всего, ощущение свободы.
Специалисты утверждают, что хозяевам кошек следует понимать: поводки не всегда являются лучшим решением. Важно учитывать характер животного, но главное, чтобы хотя бы раз в месяц кошка могла гулять на свежем воздухе.
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