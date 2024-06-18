Кошек обязательно надо выгуливать: заявление учёных

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Стало известно, почему надо обязательно выгуливать кошек

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Зоосфера » Кошки

Учёные рассказали, что владельцы кошек должны выгуливать своих питомцев на улице, так как это приносит им радость.

Стало известно, почему надо обязательно выгуливать кошек
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Всем известно, что большинство домашних животных редко покидают пределы квартир, особенно в городах. Однако выяснилось, что кошкам необходим свежий воздух и, что важнее всего, ощущение свободы.

Специалисты утверждают, что хозяевам кошек следует понимать: поводки не всегда являются лучшим решением. Важно учитывать характер животного, но главное, чтобы хотя бы раз в месяц кошка могла гулять на свежем воздухе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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