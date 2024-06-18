Кошки защищают дом от негативной энергии: как они это делают

Многие люди не обращают внимания на уникальные способности своих питомцев, особенно кошек. Между тем, именно кошки обладают удивительной магической энергией, способной защищать не только своего владельца, но и весь дом.
Кошки — это не просто животные. Они видят то, что скрыто от человеческого глаза. Их часто называют проводниками и связующими звеньями между миром людей и более тонкими энергетическими мирами.
Защита от негативной энергии
Кошка в доме является надёжным защитником от негативной энергии и различных форм негатива. Это настоящий домашний оберег. Благодаря своей ауре и сильной внутренней энергии они способны нейтрализовать злые намерения других людей.
Преимущества наличия кошки в доме
Сильная аура кошек доказана специальными приборами. Их присутствие приносит много положительных моментов:
Язык кошек
Считается, что у кошек есть свой собственный язык. Например, когда кошка трётся о ноги хозяина, она выражает уважение и любовь, делясь своей астральной силой. Если в такие моменты оттолкнуть кошку, можно навсегда лишиться её покровительства.
Таким образом, кошки тонко ощущают положительную и отрицательную энергетику в доме и умеют работать с ней. Если в доме есть сущность, способная навредить человеку, кошки быстро изгоняют её за пределы жилища.
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