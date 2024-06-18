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Кошки защищают дом от негативной энергии: как они это делают

Эксперты рассказали, как кошки видят негативную энергию

2:16
Зоосфера » Кошки

Многие люди не обращают внимания на уникальные способности своих питомцев, особенно кошек. Между тем, именно кошки обладают удивительной магической энергией, способной защищать не только своего владельца, но и весь дом.

Эксперты рассказали, как кошки видят негативную энергию
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошки — это не просто животные. Они видят то, что скрыто от человеческого глаза. Их часто называют проводниками и связующими звеньями между миром людей и более тонкими энергетическими мирами.

Защита от негативной энергии

Кошка в доме является надёжным защитником от негативной энергии и различных форм негатива. Это настоящий домашний оберег. Благодаря своей ауре и сильной внутренней энергии они способны нейтрализовать злые намерения других людей.

Преимущества наличия кошки в доме

Сильная аура кошек доказана специальными приборами. Их присутствие приносит много положительных моментов:

  • Защита от сглаза. При общении с человеком, который, как вам кажется, имеет плохие намерения, держите руки на кошке. Левой рукой придерживайте её хвост, а правой — гладьте шею. Так вы объедините энергетические поля кошки и человека, создавая защиту от сглаза.
  • Чувствительность к нечисти и призракам. Кошки замечают их присутствие и начинают преследовать. Это проявляется в их напряжённом взгляде на пустое место и напряжённой позе. Они стараются изгнать нечисть из дома.
  • Охрана дома. В новом доме кошка берёт на себя все возможные трудности. В старом доме она избавляет его от негативной энергетики.

Язык кошек

Считается, что у кошек есть свой собственный язык. Например, когда кошка трётся о ноги хозяина, она выражает уважение и любовь, делясь своей астральной силой. Если в такие моменты оттолкнуть кошку, можно навсегда лишиться её покровительства.

Таким образом, кошки тонко ощущают положительную и отрицательную энергетику в доме и умеют работать с ней. Если в доме есть сущность, способная навредить человеку, кошки быстро изгоняют её за пределы жилища.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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