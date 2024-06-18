Кошки защищают дом от негативной энергии: как они это делают

Эксперты рассказали, как кошки видят негативную энергию

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди не обращают внимания на уникальные способности своих питомцев, особенно кошек. Между тем, именно кошки обладают удивительной магической энергией, способной защищать не только своего владельца, но и весь дом.

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Кошки — это не просто животные. Они видят то, что скрыто от человеческого глаза. Их часто называют проводниками и связующими звеньями между миром людей и более тонкими энергетическими мирами.

Защита от негативной энергии

Кошка в доме является надёжным защитником от негативной энергии и различных форм негатива. Это настоящий домашний оберег. Благодаря своей ауре и сильной внутренней энергии они способны нейтрализовать злые намерения других людей.

Преимущества наличия кошки в доме

Сильная аура кошек доказана специальными приборами. Их присутствие приносит много положительных моментов:

Защита от сглаза. При общении с человеком, который, как вам кажется, имеет плохие намерения, держите руки на кошке. Левой рукой придерживайте её хвост, а правой — гладьте шею. Так вы объедините энергетические поля кошки и человека, создавая защиту от сглаза.

Чувствительность к нечисти и призракам. Кошки замечают их присутствие и начинают преследовать. Это проявляется в их напряжённом взгляде на пустое место и напряжённой позе. Они стараются изгнать нечисть из дома.

Охрана дома. В новом доме кошка берёт на себя все возможные трудности. В старом доме она избавляет его от негативной энергетики.

Язык кошек

Считается, что у кошек есть свой собственный язык. Например, когда кошка трётся о ноги хозяина, она выражает уважение и любовь, делясь своей астральной силой. Если в такие моменты оттолкнуть кошку, можно навсегда лишиться её покровительства.

Таким образом, кошки тонко ощущают положительную и отрицательную энергетику в доме и умеют работать с ней. Если в доме есть сущность, способная навредить человеку, кошки быстро изгоняют её за пределы жилища.