Диабетики обязаны завести собаку: как это поможет в лечении

Стало известно, почему диабетики обязаны завести собаку

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Британские учёные выяснили, что людям с диабетом рекомендуется завести собаку.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

В мире насчитывается более 300 миллионов человек, страдающих этим заболеванием. Большинство из них ежедневно вынуждены делать инъекции инсулина. К сожалению, иногда бывает сложно определить, когда уровень сахара в крови становится критически низким или высоким и необходимо сделать укол.

Специально обученные собаки способны почувствовать, когда у их владельцев может наступить гипогликемия или гипергликемия. В такие моменты собака начинает активно тормошить хозяина, будить его и привлекать внимание.

Учёные утверждают, что такие "медицинские" собаки значительно улучшают качество жизни людей с диабетом. В США уже многие диабетики последовали совету учёных и завели себе таких собак.