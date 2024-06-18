Диабетики обязаны завести собаку: как это поможет в лечении

Британские учёные выяснили, что людям с диабетом рекомендуется завести собаку.
В мире насчитывается более 300 миллионов человек, страдающих этим заболеванием. Большинство из них ежедневно вынуждены делать инъекции инсулина. К сожалению, иногда бывает сложно определить, когда уровень сахара в крови становится критически низким или высоким и необходимо сделать укол.
Специально обученные собаки способны почувствовать, когда у их владельцев может наступить гипогликемия или гипергликемия. В такие моменты собака начинает активно тормошить хозяина, будить его и привлекать внимание.
Учёные утверждают, что такие "медицинские" собаки значительно улучшают качество жизни людей с диабетом. В США уже многие диабетики последовали совету учёных и завели себе таких собак.
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