Аллергия на кошек: причины и симптомы

Врачи ответили, откуда появляется аллергия на кошек

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Британские ученые раскрыли причину возникновения аллергии на кошек у людей.

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Специалисты обнаружили, что в организме кошек присутствуют особый белок и токсичное вещество, которые находятся в слюне, моче и шерсти животных. Наибольшее количество аллергена содержится в шерсти. Симптомами аллергии являются

заложенность носа, слезотечение, сухой кашель, чихание.

Аллергия на кошек является самой распространенной в мире. 25% всех людей, страдающих аллергией, имеют непереносимость кошачьей шерсти.

Недавние исследования показали, что аллергены присутствуют у всех видов кошек. Ранее считалось, что сфинксы гипоаллергенны, но это оказалось неверным.

Недавно ученые сделали интересное открытие: оказывается, у кошек тоже может быть аллергия на людей.