Аллергия на кошек: причины и симптомы

Британские ученые раскрыли причину возникновения аллергии на кошек у людей.
Специалисты обнаружили, что в организме кошек присутствуют особый белок и токсичное вещество, которые находятся в слюне, моче и шерсти животных. Наибольшее количество аллергена содержится в шерсти. Симптомами аллергии являются
Аллергия на кошек является самой распространенной в мире. 25% всех людей, страдающих аллергией, имеют непереносимость кошачьей шерсти.
Недавние исследования показали, что аллергены присутствуют у всех видов кошек. Ранее считалось, что сфинксы гипоаллергенны, но это оказалось неверным.
Недавно ученые сделали интересное открытие: оказывается, у кошек тоже может быть аллергия на людей.
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