Вы монстр, если делали это: стоит ли менять рацион питомца

Ветеринары ответили, стоит ли менять рацион питомца

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если человек хочет стать вегетарианцем — это его право, но что делать с домашними животными?

Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мнения людей и специалистов на этот счет расходятся и часто противоречат друг другу.

Некоторые сторонники растительного питания уверены, что таким образом они спасают планету. Однако ветеринары предупреждают, что это может быть крайне опасно для здоровья животных.

Эксперты считают, что перевод домашних хищников на растительную пищу — это жестокое обращение с животными. Например, если кошка или собака не будет получать животный белок, у них может развиться острый дефицит витаминов и аминокислот.

Домашним животным жизненно необходим витамин D, который не синтезируется в их коже под воздействием ультрафиолета, поэтому они должны получать его с пищей. В частности, витамин D3, содержащийся в животной пище, а не растительный витамин D2, важен для всех витаминов.