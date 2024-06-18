Кто из питомцев любит вас больше: кошка или собака — ответ наконец был дан

Стало известно, кто из кошек и собак любит вас больше

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Международное научное сообщество продолжает исследовать различия между домашними кошками и собаками. Недавнее исследование показало, что собаки проявляют любовь к своим хозяевам в пять раз сильнее, чем кошки.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для установления этого факта ученые провели уникальный эксперимент, в котором участвовали 10 собак и 10 кошек.

У домашних питомцев были взяты образцы слюны после взаимодействия или игры с их хозяевами.

Лабораторный анализ образцов слюны показал, что содержание окситоцина в слюне собак было в пять раз выше, чем у кошек.

Изучение концентрации "гормона любви" в крови собак и кошек позволило ученым предположить, что лучшие друзья человека любят своих хозяев в пять раз сильнее, чем более независимые кошки.

В более ранних исследованиях было доказано, что с возрастом домашние питомцы начинают перенимать характер и привычки своих хозяев.