Кто из питомцев любит вас больше: кошка или собака — ответ наконец был дан

Международное научное сообщество продолжает исследовать различия между домашними кошками и собаками. Недавнее исследование показало, что собаки проявляют любовь к своим хозяевам в пять раз сильнее, чем кошки.
Для установления этого факта ученые провели уникальный эксперимент, в котором участвовали 10 собак и 10 кошек.
У домашних питомцев были взяты образцы слюны после взаимодействия или игры с их хозяевами.
Лабораторный анализ образцов слюны показал, что содержание окситоцина в слюне собак было в пять раз выше, чем у кошек.
Изучение концентрации "гормона любви" в крови собак и кошек позволило ученым предположить, что лучшие друзья человека любят своих хозяев в пять раз сильнее, чем более независимые кошки.
В более ранних исследованиях было доказано, что с возрастом домашние питомцы начинают перенимать характер и привычки своих хозяев.
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