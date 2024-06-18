Какую пользу приносят домашние питомцы

Исследователи установили, что наличие домашних животных способствует продлению жизни пожилых людей.
Итальянские ученые обнаружили, что владельцы собак поддерживают хорошую физическую форму даже в преклонном возрасте. Кошки также оказывают положительное влияние на продолжительность жизни.
В докладе "Люди старше 65 лет и домашние животные", опубликованном специалистами, отмечено, что пожилые люди, у которых есть собаки, на 57% более физически активны, чем те, кто не имеет домашних животных.
Также выяснилось, что пожилые люди, имеющие собак или кошек, обладают хорошим психическим здоровьем. Взаимодействие с домашними животными улучшает эмоциональное состояние и придаёт энергию.
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