Почему кошка обожает коробки: эксперты ответили

Стало известно, почему кошки любят коробки

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах выявили несколько ключевых причин, почему кошки так любят находиться в различных коробках.

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Специалисты выяснили, что таким образом кошки пытаются защититься от стресса.

Еще одна гипотеза заключается в том, что в маленьких коробках кошки могут быстрее согреваться.

Оптимальная температура для кошек составляет 30-36 градусов, тогда как для человека достаточно 23 градусов.

И последняя причина, по мнению ученых, связана с инстинктами животных, которые заставляют их постоянно искать укрытия для охоты, например, на своего хозяина.