Почему кошка обожает коробки: эксперты ответили

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах выявили несколько ключевых причин, почему кошки так любят находиться в различных коробках.
Специалисты выяснили, что таким образом кошки пытаются защититься от стресса.
Еще одна гипотеза заключается в том, что в маленьких коробках кошки могут быстрее согреваться.
Оптимальная температура для кошек составляет 30-36 градусов, тогда как для человека достаточно 23 градусов.
И последняя причина, по мнению ученых, связана с инстинктами животных, которые заставляют их постоянно искать укрытия для охоты, например, на своего хозяина.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.